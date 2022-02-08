НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Ханю: буду пробовать сделать четверной аксель в произвольной программе

Ханю: буду пробовать сделать четверной аксель в произвольной программе
08.02.2022, 08:55 |

Японец Юдзуру Ханю рассказал об элементах, которые планирует исполнить в произвольной программе на зимней Олимпиаде в Пекине.

Ханю: буду пробовать сделать четверной аксель в произвольной программе
  • AP
  • © David J. Phillip

«Бабочка» на сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду. Но есть ещё вторая попытка, чтобы всё исправить. Буду для этого усердно работать. В произвольной буду пробовать четверной аксель», — цитирует «Матч ТВ» фигуриста.

По его словам, он чувствует себя хорошо и прекрасно готов в следующему старту.

Ханю (95,15 балла) занял восьмое место в короткой программе. Лидирует американец Нэйтан Чен (113,97). 

Прокат произвольной программы состоится 10 февраля.

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ