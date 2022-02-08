Ханю: буду пробовать сделать четверной аксель в произвольной программе

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Японец Юдзуру Ханю рассказал об элементах, которые планирует исполнить в произвольной программе на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Бабочка» на сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду. Но есть ещё вторая попытка, чтобы всё исправить. Буду для этого усердно работать. В произвольной буду пробовать четверной аксель», — цитирует «Матч ТВ» фигуриста.

По его словам, он чувствует себя хорошо и прекрасно готов в следующему старту.

Ханю (95,15 балла) занял восьмое место в короткой программе. Лидирует американец Нэйтан Чен (113,97).

Прокат произвольной программы состоится 10 февраля.

Ранее фигурист Никита Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.