Шахрай: Кондратюку в личном турнире будет трудно рассчитывать на медаль

|

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай оценил шансы российского фигуриста Марка Кондратюка в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине.

«Порадовал Марк Кондратюк, получилось, что тот, за кого мы больше всех волновались, откатал чище всех. В личном турнире ему будет трудно рассчитывать на медаль», — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Напомним, что Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Помимо Кондратюка, сборную России в мужском одиночном катании представят Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Ранее Касаткина заявила, что у Трусовой набор грубых элементов, Валиева на уровень выше.