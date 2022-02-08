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Касаткина: у Трусовой набор грубых элементов, Валиева на уровень выше

Касаткина: у Трусовой набор грубых элементов, Валиева на уровень выше
08.02.2022, 00:35 |

Российская теннисистка Дарья Касаткина сравнила российских фигуристок Камилу Валиеву и Александру Трусову.

Касаткина: у Трусовой набор грубых элементов, Валиева на уровень выше
  • AP
  • © Sergei Stepanov

«Не нравится, как исполняет Трусова. Это набор грубых элементов, куда она пытается включить побольше четверных. Люблю смотреть всё-таки программу. И Камила, считаю, на уровень выше», — цитирует Касаткину Eurosport.

Она отметила, что Камила Валиева имеет все шансы выиграть золото Олимпиады. Напомним, что в составе сборной России также выступают Александра Трусова и Анна Щербакова.

Камила Валиева выиграла олимпийское золото в командном турнире в составе национальной команды. Она выступала в короткой и произвольной программах.

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