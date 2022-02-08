Энберт: на мотивации и эмоциях надеемся на рекордные баллы от Кондратюка

«Кондратюк показал прекрасные чистые прокаты, он находится в хорошей форме. На одухотворённости, мотивации и эмоциях надеемся на рекордные баллы от Кондратюка», — цитирует Энберта «Чемпионат».
Он выразил надежду, что баллы фигуриста позволят ему конкурировать с японцем Юдзуру Ханю и американцем Нэйтаном Ченом. Именно эти два фигуриста являются основными фаворитами на золото Олимпиады в мужском одиночном катании.
Напомним, что в составе сборной России выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.
Ранее Туктамышева обратилась к Чжоу после новостей о его снятии с ОИ-2022 из-за коронавируса.