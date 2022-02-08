Херрман: всю индивидуальную гонку я была сосредоточена только на себе

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Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, выигравшая золотую медаль Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке, прокомментировала свою победу.

AP

© Frank Augstein