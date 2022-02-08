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Херрман: всю индивидуальную гонку я была сосредоточена только на себе

Херрман: всю индивидуальную гонку я была сосредоточена только на себе
08.02.2022, 00:49 |

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, выигравшая золотую медаль Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке, прокомментировала свою победу.

Херрман: всю индивидуальную гонку я была сосредоточена только на себе
  • AP
  • © Frank Augstein

«Всю гонку я была сосредоточена только на себе. На последнем круге помог выплеск адреналина — бежала до финиша на эмоциях, старалась изо всех сил», — сказал Херрман в интервью IBU.

Она добавила, что не экономила время на стрельбе, потому что понимала: в такой гонке важна меткость. После промаха биатлонистка пыталась расслабиться и смогла собраться на последнем огневом рубеже.

Немка преодолела дистанцию гонки за 44:12,7, допустив один промах на огневом рубеже. Второй стала представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, третье место заняла Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии.

Ранее Хованцев назвал российского фаворита в мужской индивидуальной гонке.

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