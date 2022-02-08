Херрман: всю индивидуальную гонку я была сосредоточена только на себе

«Всю гонку я была сосредоточена только на себе. На последнем круге помог выплеск адреналина — бежала до финиша на эмоциях, старалась изо всех сил», — сказал Херрман в интервью IBU.
Она добавила, что не экономила время на стрельбе, потому что понимала: в такой гонке важна меткость. После промаха биатлонистка пыталась расслабиться и смогла собраться на последнем огневом рубеже.
Немка преодолела дистанцию гонки за 44:12,7, допустив один промах на огневом рубеже. Второй стала представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, третье место заняла Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии.
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