Дедушка Клебо: русские очень сильны, но Йоханнес жаждет реванша

«Я знаю, что он жаждет реванша. Йоханнес сосредоточен на спринте, для него скиатлон в прошлом. Русские очень сильны в Китае», — цитирует Хёсфлота VG.
Он также отметил, что впервые за долгое время Клебо не является фаворитом в спринте из-за взлёта российских лыжников.
Напомним, что в скиатлоне победу праздновал россиянин Александр Большунов, его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром. Клебо финишировал только на 40-й позиции.
Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов хорошие шансы оказаться на подиуме в индивидуальной гонке.