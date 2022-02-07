Дедушка Клебо: русские очень сильны, но Йоханнес жаждет реванша

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Тренер Коре Хёсфлот, дедушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал о желании внука взять реванш на Олимпиаде в Пекине.

«Я знаю, что он жаждет реванша. Йоханнес сосредоточен на спринте, для него скиатлон в прошлом. Русские очень сильны в Китае», — цитирует Хёсфлота VG.

Он также отметил, что впервые за долгое время Клебо не является фаворитом в спринте из-за взлёта российских лыжников.

Напомним, что в скиатлоне победу праздновал россиянин Александр Большунов, его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром. Клебо финишировал только на 40-й позиции.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов хорошие шансы оказаться на подиуме в индивидуальной гонке.