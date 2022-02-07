Кудерметова проиграла Бенчич в матче первого круга на турнире в Санкт-Петербурге
- AP
- © Oleg Nikishin
В матче первого раунда россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Игра завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7) в пользу швейцарки. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты.
Во втором круге турнира Бенчич сыграет с победительницей пары Кая Юван (Словения) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).
Ранее Рублёв и Хачанов выбыли из борьбы на турнире в Роттердаме в парном разряде.