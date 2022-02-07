Кудерметова проиграла Бенчич в матче первого круга на турнире в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге (Россия).
Кудерметова проиграла Бенчич в матче первого круга на турнире в Санкт-Петербурге
  • AP
  • © Oleg Nikishin

В матче первого раунда россиянка уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Игра завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (5:7) в пользу швейцарки. Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты.

Во втором круге турнира Бенчич сыграет с победительницей пары Кая Юван (Словения) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).

Ранее Рублёв и Хачанов выбыли из борьбы на турнире в Роттердаме в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить