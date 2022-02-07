В Кремле оценили положение сборной России в медальном зачёте Олимпиады-2022

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о позиции сборной России в медальном зачёте Олимпиады в Пекине.

«Пока рано говорить о месте в официально несуществующем командном зачёте. Всё только началось. Пожелаем успехов нашим спортсменам и поздравим тех, кто уже стал медалистом!» — цитирует Пескова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России занимает второе место в медальном зачёте Олимпиады-2022. В сумме за три дня россияне завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Возглавляют медальный зачёт шведы с тремя золотыми медалями. На третьем месте — сборная Нидерландов, у которой две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.

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