Американский журналист: Большунов делает из своих соперников детей и студентов

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Американский журналист Натаниэль Херц отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Я смотрел гонку, и мне в голову пришла мысль, что Большунов делает из своих соперников то ли детей, то ли лыжников-студентов. Очевидно, что он был с другой планеты», — передаёт слова Херца «Чемпионат» со ссылкой на подкаст FasterSkier.

Напомним, что 6 февраля Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Вторым стал другой россиянин — Денис Спицов. Третье место занял финн Ийво Нисканен.

Таким образом, Большунов принёс сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине.

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