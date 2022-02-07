Американский журналист: Большунов делает из своих соперников детей и студентов

«Я смотрел гонку, и мне в голову пришла мысль, что Большунов делает из своих соперников то ли детей, то ли лыжников-студентов. Очевидно, что он был с другой планеты», — передаёт слова Херца «Чемпионат» со ссылкой на подкаст FasterSkier.
Напомним, что 6 февраля Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. Вторым стал другой россиянин — Денис Спицов. Третье место занял финн Ийво Нисканен.
Таким образом, Большунов принёс сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Аввакумова намекнула на завершение карьеры по окончании сезона.