Роднина поделилась ожиданиями от выступления мужчин в короткой программе на ОИ-2022

«В первую очередь всегда жду красивого катания. Насколько красиво катаются, настолько и бывают хорошие результаты. Это взаимосвязано», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Напомним, что 8 февраля мужчины выступят с короткой программой на Олимпиаде в Пекине. Сборную России представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.
В командном турнире победу праздновала сборная России по фигурному катанию. Серебро завоевала команда США, бронзу — Япония.
Ранее Климов заявил, что россияне заслужили серебро в прыжках с трамплина на ОИ-2022.