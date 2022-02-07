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Роднина поделилась ожиданиями от выступления мужчин в короткой программе на ОИ-2022

Роднина поделилась ожиданиями от выступления мужчин в короткой программе на ОИ-2022
07.02.2022, 20:07 |

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления фигуристов в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Роднина поделилась ожиданиями от выступления мужчин в короткой программе на ОИ-2022
  • РИА Новости

«В первую очередь всегда жду красивого катания. Насколько красиво катаются, настолько и бывают хорошие результаты. Это взаимосвязано», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что 8 февраля мужчины выступят с короткой программой на Олимпиаде в Пекине. Сборную России представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

В командном турнире победу праздновала сборная России по фигурному катанию. Серебро завоевала команда США, бронзу — Япония.

Ранее Климов заявил, что россияне заслужили серебро в прыжках с трамплина на ОИ-2022.

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