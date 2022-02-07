Роднина поделилась ожиданиями от выступления мужчин в короткой программе на ОИ-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления фигуристов в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине.

РИА Новости