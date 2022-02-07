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Тренер Бородавко рассказал о влиянии акклиматизации на спортсменов в ходе ОИ-2022

Тренер Бородавко рассказал о влиянии акклиматизации на спортсменов в ходе ОИ-2022
07.02.2022, 09:42 |

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в стриме RT «Летучка» рассказал о влиянии акклиматизации на результаты спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Тренер Бородавко рассказал о влиянии акклиматизации на спортсменов в ходе ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Гонка закончилась, эмоции схлынули, впереди новые старты, идёт подготовка к новым стартам. Александр (Большунов) планирует стартовать, как и говорили мы с ним: принимать решения непосредственно перед каждой гонкой», — рассказал Бородавко.

По его словам, среднегорные условия пребывания очень тяжёлые и «у многих спортсменов состояние как на качелях».

Тренер рассказал, что на подготовке спортсменов больше всего сказывается именно акклиматизация, серьёзная нехватка кислорода.

«Такие громадные отрывы, которые были на скиатлоне, говорят о том, что не все спортсмены смогли акклиматизироваться именно к условиям пребывания и к самим очень тяжёлым трассам, тяжёлому снегу», — заявил он.

6 февраля Юрий Бородавко прокомментировал победу своего подопечного Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

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