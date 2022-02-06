Авербух на украинских фигуристов оказывается политическое давление на Играх-2022

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Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал инцидент с украинскими фигуристами во время исполнения россиянкой Камилой Валиевой короткой программы на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Видимо, такая политическая ангажированность, что ж, каждый выбирает своё», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он также назвал странной ситуацию с украинскими фигуристами.

По словам Авербуха, Валиева так великолепно исполнила короткую программу, что нужно было аплодировать ей стоя.

После триумфального проката 15-летней спортсменки в командных соревнованиях с мест встали все соперники и начали ей аплодировать. Единственной командой, которая не стала этого делать, оказалась сборная Украины.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков.

Россия лидирует после первых двух дней командного турнира по фигурному катанию, на три очка опережая США и на шесть — Японию.

Ранее в ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира.