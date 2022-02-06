Авербух на украинских фигуристов оказывается политическое давление на Играх-2022

«Видимо, такая политическая ангажированность, что ж, каждый выбирает своё», — цитирует Авербуха ТАСС.
Он также назвал странной ситуацию с украинскими фигуристами.
По словам Авербуха, Валиева так великолепно исполнила короткую программу, что нужно было аплодировать ей стоя.
После триумфального проката 15-летней спортсменки в командных соревнованиях с мест встали все соперники и начали ей аплодировать. Единственной командой, которая не стала этого делать, оказалась сборная Украины.
Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков.
Россия лидирует после первых двух дней командного турнира по фигурному катанию, на три очка опережая США и на шесть — Японию.
Ранее в ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира.