Тренер Смирновой считает, что его ученица выиграет в будущем олимпийское золото

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Руслан Шарифуллин, личный тренер бронзового призёра зимней Олимпиады 2022 года Анастасии Смирновой по фристайлу в могуле, высказался об успехе своей ученицы.

«Я не сомневаюсь в том, что Настя может выиграть золото, просто нужно время. Эта Олимпиада для нас — определенная ступень к тому, чтобы подняться к наивысшей награде», — цитирует тренера ТАСС.

При этом Шарифуллин подчеркнул, что бронза Пекина, конечно же, большой успех для Смироновой. По его словам, 19-летняя спортсменка из Пермского края показала свой максимум на сегодняшний день.

Он также дал понять, что Анастасия была бы готова к золоту, но в подготовке в текущем сезоне были некоторые проблемы, связанные с акробатической частью в прыжках.

Смирнова набрала 77,72 балла, что позволило ей занять третье место.

Победу одержала Энтони Джакара из Австралии (83,09), второй стала представительница США Джелин Кауф (80,28).

Ранее глава Федерации фристайла России прокомментировал бронзу Смирновой в могуле.