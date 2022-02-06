Глава Федерации фристайла России прокомментировал бронзу Смирновой в могуле

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал завоевание Анастасией Смирновой бронзовой медали в могуле на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Мы очень рады и довольны бронзовой медалью Анастасии Смирновой. Она умничка! Мы боролись, однако у конкурентов были очень сильные программы. Виктория Лазаренко не смогла пробиться дальше, она выступала с травмой. Мы рассматривали вопрос, чтобы снять её с соревнований, но она тоже большая молодец, выложилась, как могла. Мы очень довольны этой бронзой, сегодня это абсолютно заслуженно и достойно», — цитирует Курашова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после второго дня Игр в Пекине.