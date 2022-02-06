Тарасова высказалась о поведении украинских фигуристов после проката Валиевой

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала инцидент с украинскими фигуристами во время исполнения россиянкой Камилой Валиевой короткой программы на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все подневольные, не только спортсмены», — цитирует Тарасову ТАСС.

После триумфального проката 15-летней спортсменки в командных соревнованиях с мест встали все соперники и начали ей аплодировать. Единственной командой, которая не стала этого делать, оказалась сборная Украины.

Валиева чисто исполнила свой прокат, выиграв короткую программу и набрав 90,18 балла. Таким образом, она принесла команде десять очков.

Ранее в ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира.









