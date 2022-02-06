Вайцеховская рассказала, чем можно спасти интерес к командному турниру фигуристов на ОИ

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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и журналист Елена Вайцеховская высказалась о командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Похоже, единственное, что способно спасти интерес к командному турниру фигуристов — это формат, который своими действиями выбрала российская федерация фигурного катания: никаких замен, выступают лишь сильнейшие. Ведь по ходу турнира возникали вопросы: с чего вдруг за США катается Карен Чен, при том что лидером национальной команды является вовсе не она? Видимо, как раз с того, что возможны замены. По этой же причине у мужчин в произвольной катался Чжоу, а не Чен. И воспринимаются командные турниры в связи с этим люфтом как нечто промежуточное между капустником и богадельней. А вот если лидеры катаются без замен, то вопросов нет: козыри на стол, и посмотрим, кому подфартит... Не должна золотая олимпийская медаль становиться халявой», — написала Вайцеховская.

После первых двух дней турнира Россия лидирует в командном турнире, на три очка опережая США и на шесть — Японию.

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