Отец Большунова заявил, что не сомневался в победе сына в скиатлоне на ОИ-2022

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Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова, поделился эмоциями от победы сына в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Какие могут быть эмоции, когда есть олимпийское золото? Саша всю свою сознательную жизнь шёл к этому, потому эмоции непередаваемые. В двух словах это не описать. Я ещё не могу отойти от случившегося, это то, к чему мы шли. Размышлял о сегодняшнем дне — у меня вчера был день рождения. Знал, что 6 февраля он преподнесёт мне подарок — психологически будет спокоен, завоюет золото, и дальше Олимпиада пойдёт спокойно. Как-то заранее я это предчувствовал и не сомневался. Понимал, что именно 6 февраля он должен стать олимпийским чемпионом — так бог распорядился. И как-то всё сложилось. Дальнейшие перспективы Саши? Чего теперь останавливаться? Главное, что надо было взять, теперь у него есть. После этого он будет более психологически спокоен, будет дальше сражаться, а там — что бог даст», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.

Российский лыжник одержал победу в скиатлоне 2 х 15 км. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов.

Ранее сообщалось, что Большунов повредил пьедестал почёта во время награждения после победы в скиатлоне.