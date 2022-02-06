Большунов посвятил родным победу на Олимпийских играх

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кому посвятил победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Посвящаю победу всем, кто в меня верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали. Также я хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, однако сегодняшняя гонка — это главный подарок, который я могу подарить. Я рад, что я победил, это невероятно. Отец — это человек, который является для меня примером, он всё делал для меня на протяжении карьеры, он всегда мне помогает, даёт советы. То, что я сейчас демонстрирую, — это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я делал благодаря ему. Когда начиналась зима, то он всегда делал трассу, и сейчас возле нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься», — цитирует слова Большунова ТАСС.

6 февраля Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне. Это первая золотая медаль для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевал ещё один россиянин — Денис Спицов.

Ранее Василий Уткин назвал Большунова гением после его победы на Олимпиаде.