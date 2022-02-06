Бородавко рассказал о тактике Большунова и Спицова в скиатлоне

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тактике своих подопечных Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«С Денисом я вообще не обговаривал тактику на скиатлон. Попросил его позвонить мне, когда он будет свободен, но он не перезвонил, из чего я понял, что всё хорошо, что спортсмену просто не нужно дополнительное общение и нет никакого смысла лезть в его состояние и как-то дополнительно его этим накручивать. С Александром мы пообщались. Проговорили все возможные варианты, какие могут сложиться, оба сошлись во мнении, что на классическом этапе дистанции Нисканен будет стремиться сделать отрыв и что нужно бросить все силы, чтобы не дать ему уйти», — сказал Бородавко RT.

По его мнению, Большунов идеально справился с данной задачей, так как Нисканен не смог от него никуда убежать.

«Такой вариант, честно скажу, я не слишком ожидал. Еще в субботу в ходе женской гонки понял, что дистанция тяжёлая, гораздо более сложная, чем мы о ней думали, это требует от спортсменов не только определённой степени функциональной готовности, но и множества других качеств. Лёгкими эти Олимпийские игры не станут ни для кого, это совершенно очевидно. Повезло ли Большунову? Как мы любим говорить, везёт тому, кто везёт. Саша сделал неимоверное количество работы, готовясь к Играм. Даже на заключительном предолимпийском сборе он выполнял громаднейшие объёмы. И победил совершенно заслуженно. Я знал, что он готов биться за эту золотую медаль. Меня не напугало даже падение Саши в самом начале гонки. Такое в этом сезоне уже случалось. Не скажу, что это характерно для Большунова, но не выбивает его из колеи, скажем так», — подчеркнул Бородавко.

Ранее Бородавко заявил, что сегодня Большунов продемонстрировал своё преимущество над всеми.