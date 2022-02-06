Легков эмоционально отреагировал на медали Большунова и Спицова в скиатлоне

|

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о выступлении российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Ребята готовились к Олимпийским играм, им удалось набрать потрясающую форму. Спасибо большое за это Юрию Викторовичу Бородавко — он смог подвести ребят к играм просто в невероятной форме. Поздравляю всю страну! И место нам подходит, и дистанция, и трасса», — цитирует Легкова «Чемпионат».

По его мнению, всё указывает на то, что у российских лыжников всё будет только улучшаться в дальнейшем, и команда вполне может ожидать ещё хотя бы одну золотую награду.

«Всё прекрасно: Большунов первый, Спицов второй. День начался просто замечательно. Невероятное счастье!» — добавил Легков.

Большунов завоевал золото в скиатлоне, пробежав 30 км за за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу. Спицов занял второе место с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Большунов сегодня обессмертил себя.