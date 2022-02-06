НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Кондратюк признался, что испытывал наибольшее напряжение во второй части программы

Кондратюк признался, что испытывал наибольшее напряжение во второй части программы
06.02.2022, 08:33 |

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, когда испытывал наибольшее напряжение во время произвольной программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я, конечно, не видел пока выступление со стороны, но по моим личным ощущениям дорожка была, мягко говоря, пешком. Может быть, подсознательно экономлю силы. Самое большое напряжение было во второй половине программы, когда я по льду ударил после проката. Для себя сделал не всё, что мог. Но для команды сделал почти всё, что было в моих силах», — приводит слова Кондратюка  «Матч ТВ».

Он также отметил, что пока не может бороться с американцем Нэйтаном Ченом или японцем Сёмой Уно, но в ближайшем будущем надеется приблизиться к их уровню.

«Конечно, чувствую себя частью лучшей команды на этом турнире. Как может быть иначе. Пока мы с Камилой Валиевой ещё не поговорили. Она меня похвалила, сказала, что я молодец. Но я её после проката тоже ещё толком не видел, так что нам есть что обсудить», — добавил Кондратюк.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять  баллов в общий зачёт. Отечественная команда лидирует в зачёте турнира (45 очков), опережая американцев на три балла. 

Ранее Кондратюк заявил, что испытывает счастье после произвольной программы.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ