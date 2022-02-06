Кондратюк признался, что испытывал наибольшее напряжение во второй части программы

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Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, когда испытывал наибольшее напряжение во время произвольной программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я, конечно, не видел пока выступление со стороны, но по моим личным ощущениям дорожка была, мягко говоря, пешком. Может быть, подсознательно экономлю силы. Самое большое напряжение было во второй половине программы, когда я по льду ударил после проката. Для себя сделал не всё, что мог. Но для команды сделал почти всё, что было в моих силах», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

Он также отметил, что пока не может бороться с американцем Нэйтаном Ченом или японцем Сёмой Уно, но в ближайшем будущем надеется приблизиться к их уровню.

«Конечно, чувствую себя частью лучшей команды на этом турнире. Как может быть иначе. Пока мы с Камилой Валиевой ещё не поговорили. Она меня похвалила, сказала, что я молодец. Но я её после проката тоже ещё толком не видел, так что нам есть что обсудить», — добавил Кондратюк.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять баллов в общий зачёт. Отечественная команда лидирует в зачёте турнира (45 очков), опережая американцев на три балла.

Ранее Кондратюк заявил, что испытывает счастье после произвольной программы.