Кондратюк: испытываю счастье после произвольной программы в командном турнире

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Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями после произвольной программы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«После проката испытываю счастье. Достаточно тяжело ехалось, может, подсознательно экономлю силы. Очень доволен», — сказал Кондратюк «Матч ТВ».

Он также отметил, что ему выпала огромная честь выступать на одних Играх четыре раза. Напомним, что действующий чемпион Европы также заявлен на индивидуальные прокаты в мужском катании.

«У меня есть четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой. Две уже прошли, надеюсь, дальше будет хотя бы так же», — добавил Кондратюк.

18-летний спортсмен занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла. Он принёс сборной России девять баллов в общем зачёте командного турнира.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сохранили лидерство после мужской произвольной программы на ОИ.