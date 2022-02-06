Ягудин назвал 15-летнюю Валиеву психологически сильным человеком

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о сильных сторонах фигуристки Камилы Валиевой, которая готовится выступить в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года Пекине.

«Понятно, что все мы живые люди, но у Камилы нервная система в порядке, это психологически сильный человек, несмотря на юный возраст», — цитирует Ягудина ТАСС.

Ягудин уверен, что 15-летняя фигуристка готова физически выступить в командных соревнованиях, а потом ещё и в личных.

Он также отметил, что российская команда способна без труда отыграть у американцев два бала.

ОКР 5 февраля подтвердил, что фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира на ОИ.

Напомним, свои короткие программы в командном турнире уже исполнили мужчины в одиночном катании, танцевальные дуэты и спортивные пары.

Россия занимает второе место, уступая два очка США.

Женщины выступят 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала напутствие Валиевой перед стартом в командных соревнованиях.