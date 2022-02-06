Ягудин назвал 15-летнюю Валиеву психологически сильным человеком

«Понятно, что все мы живые люди, но у Камилы нервная система в порядке, это психологически сильный человек, несмотря на юный возраст», — цитирует Ягудина ТАСС.
Ягудин уверен, что 15-летняя фигуристка готова физически выступить в командных соревнованиях, а потом ещё и в личных.
Он также отметил, что российская команда способна без труда отыграть у американцев два бала.
ОКР 5 февраля подтвердил, что фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира на ОИ.
Напомним, свои короткие программы в командном турнире уже исполнили мужчины в одиночном катании, танцевальные дуэты и спортивные пары.
Россия занимает второе место, уступая два очка США.
Женщины выступят 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала напутствие Валиевой перед стартом в командных соревнованиях.