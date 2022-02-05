Роднина пожелала Валиевой не подвести сборную в командном турнире

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина дала напутствие Камиле Валиевой перед стартом в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Ей можно пожелать не подвести команду, быть её помощью и лидером. Могу сказать по своему опыту, что где-то дебютантам легче. С другой стороны, многое неизвестно», — цитирует ТАСС Роднину.

По словам Родниной, командный турнир — это особые соревнования с другими ощущениями и требованиями.

ОКР 5 февраля подтвердил, что фигуристка Валиева выступит в короткой программе командного турнира на ОИ.

Напомним, свои короткие программы в командном турнире уже исполнили мужчины в одиночном катании, танцевальные дуэты и спортивные пары.

Россия занимает второе место, уступая два очка США.

Женщины выступят 6 февраля. Начало — в 04:30 мск.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о грядущем выступлении российской фигуристки Валиевой в командном турнире.