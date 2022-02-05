Лайшев о дебюте Валиевой на Олимпийских играх: должна разнести американскую соперницу

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о грядущем выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских Игр в Пекине.

«Перед завтрашним выступлением Валиевой остаётся только надеяться, что совесть у судей всё-таки есть. Мы, русские, пока ещё верим в это. Ну а мастерство нашей девочки сомнений не вызывает. Должна разнести американскую соперницу и остальных», — приводит слова Лайшева Sport24.

По его мнению, российские фигуристы превосходят оппонентов из США, однако на судейство очень сильно влияет политика. Лайшев уверен, что отечественным спортсменам намеренно занижают оценки.

Ранее Медведева предположила, что Валиевой в командном турнире Олимпиады никто не соперник.