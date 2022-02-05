Медведева о выступлении Валиевой в командном турнире Игр: никто не соперник

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Может ли кто-то составить конкуренцию Валиевой в короткой программе? Не побоюсь этого слова — никто. В короткой программе я уверена, что чистый прокат Камилы — это 90 баллов. Не каждый мужчина столько наберёт. Поэтому чистый прокат Валиевой — и никто не соперник», — заявила Медведева в прямом эфире «Первого канала».

Также двукратная чемпионка мира высказалfсь о составе сборной России на произвольные программы. По её мнению, нужно выставлять сильнейших. При этом серебряная призёрка Игр затруднилась ответить на вопрос, кого выбрать из трёх одиночниц.

Ранее Авербух рассказал, почему китайцы выиграли у Мишиной и Галлямова короткую программу.