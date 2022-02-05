Авербух рассказал, почему китайцы выиграли у Мишиной и Галлямова короткую программу

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Призёр Олимпиады Илья Авербух объяснил, за счёт чего китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун опередили россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на зимних Играх — 2022 в Пекине.

«В короткой программе у пар фигуристы ограничены небольшим количеством элементов. Если бы Анастасия и Александр прыгнули не просто тройной сальхов, а тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов, они бы, конечно, вышли вперёд», — цитирует «Чемпионат» Авербуха.

По его словам, элементы программы Мишиной и Галлямова в короткой программе судьи оценили довольно хорошо.

При этом он подчеркнул, что китайская пара обладает чемпионским шармом. Авербух напомнил, что дуэт из Поднебесной уже давно сформировался.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в день паузы командного турнира на Олимпиаде.