Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей

Лыжники определят лучших в скиатлоне на 30 км (15 км классическим + 15 км коньковым), а сноубордистки выявят сильнейших в слоупстайле. В горнолыжном спорте в скоростной спуске медали разыграют мужчины.
Кроме того, медалисты определятся в конькобежном спорте (5000 м, мужчины), санном спорте (одноместные сани, мужчины), фристайле (могул, женщины) и прыжках на лыжах с трамплина (мужчины).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
Главные надежды российских болельщиков связаны с чемпионом мира в скиатлоне Александром Большуновым, который поборется в данной дисциплине с норвежскими лыжниками во главе с трёхкратным чемпионом Пхёнчхана Йоханнесом Клебо, а также с конькобежцем Сергеем Трофимовым, который в 2021 году завоевал бронзу ЧМ в Херенвене на дистанции 5000 м.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала хорошим началом для российской команды серебро лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде.