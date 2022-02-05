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Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей

Во второй день Олимпиады в Пекине будет разыграно семь комплектов медалей
05.02.2022, 22:36 |

В воскресенье, 6 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно семь комплектов наград.

Лыжники определят лучших в скиатлоне на 30 км (15 км классическим + 15 км коньковым), а сноубордистки выявят сильнейших в слоупстайле. В горнолыжном спорте в скоростной спуске медали разыграют мужчины.

Кроме того, медалисты определятся в конькобежном спорте (5000 м, мужчины), санном спорте (одноместные сани, мужчины), фристайле (могул, женщины) и прыжках на лыжах с трамплина (мужчины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

Главные надежды российских болельщиков связаны с чемпионом мира в скиатлоне Александром Большуновым, который поборется в данной дисциплине с норвежскими лыжниками во главе с трёхкратным чемпионом Пхёнчхана Йоханнесом Клебо, а также с конькобежцем Сергеем Трофимовым, который в 2021 году завоевал бронзу ЧМ в Херенвене на дистанции 5000 м.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала хорошим началом для российской команды серебро лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде.

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