Журова назвала хорошим началом серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде

|

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала серебро российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Хорошее начало! Нам редко удаётся сразу получить золото на ОИ, поэтому серебро Непряевой тоже хорошо. Мы любим в первые дни размяться. Нам прогнозируют много серебряных медалей, но хотелось бы, чтобы они были золотыми», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она также выразила надежду, что россиянам ещё удастся одолеть норвежцев в лыжных гонках на этих Играх.

«Но что касается Йохауг, то в её лице имеем закономерности, которые невозможно преодолеть. Но это Олимпиада... У нас есть Саня Большунов!» — добавила Журова.

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее мать Непряевой отреагировала на серебро дочери на Олимпиаде.