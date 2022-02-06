Глушаков рассказал о физической форме Жиркова в «Химках»
- globallookpress.com
«Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
По словам экс-игрока «Спартака», опытные новички потихоньку набирают форму. Он подчеркнул, что на сборах нагрузки для всех игроков одинаковые, в том числе и для 38-летнего Жиркова.
Он также заверил, что «Химки» сделают всё возможное, чтобы сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит».
Ранее сообщалось, что РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов.