Жамнов назвал Ковальчука погруженным в рабочий процесс деловым парнем

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил работу генерального менеджера Ильи Ковальчука в национальной команде на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Ковальчук на своем месте, полностью погружен в процесс, в нём не ошиблись. Все оргвопросы по спортивной части он решает. Он парень деловой», — цитирует Жамнова РИА Новости.

Жамнов уверен, что Ковальчуку нравится его работа в сборной. Он очень полезен команде, его работа даёт плоды.

38-летний Ковальчук является олимпийским чемпион Пхёнчхана (2018). Экс-игрок «Лос-Анджелес Кингз» был назначен генменеджером сборной в октябре 2021 года.

Напомним, 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Жамнов рассказал о ходе подготовки к первому матчу олимпийского турнира с командой Швейцарии на зимних Играх — 2022 в Пекине.