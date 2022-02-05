Резцова призналась, что у неё начался тремор на огневом рубеже во время смешанной эстафеты

«Здесь в принципе не простая ветровая обстановка. Пришлось пережидать порыв. Это заняло много времени, у меня начался тремор. Когда я вставляла патроны, меня трясло так, что я еле могла попадать. Конечно, расстроилась. Но у нас медаль, и это победа. Считаю, наша команда была очень сильна. На фоне таких соперников мы большие молодцы», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.
Ранее Резцова заявила, что она была не очень хороша в минувшей гонке.