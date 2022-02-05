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Резцова призналась, что у неё начался тремор на огневом рубеже во время смешанной эстафеты

Резцова призналась, что у неё начался тремор на огневом рубеже во время смешанной эстафеты
05.02.2022, 17:42 |

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, с какими трудностями столкнулась на огневом рубеже во время смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Резцова призналась, что у неё начался тремор на огневом рубеже во время смешанной эстафеты
  • ©Kevin Voigt/DeFodi Images
  • Gettyimages.ru

«Здесь в принципе не простая ветровая обстановка. Пришлось пережидать порыв. Это заняло много времени, у меня начался тремор. Когда я вставляла патроны, меня трясло так, что я еле могла попадать. Конечно, расстроилась. Но у нас медаль, и это победа. Считаю, наша команда была очень сильна. На фоне таких соперников мы большие молодцы», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Резцова заявила, что она была не очень хороша в минувшей гонке.

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