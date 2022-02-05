Резцова призналась, что у неё начался тремор на огневом рубеже во время смешанной эстафеты

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, с какими трудностями столкнулась на огневом рубеже во время смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

©Kevin Voigt/DeFodi Images

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