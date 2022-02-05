Кристина Резцова: я не очень была хороша в смешанной эстафете

|

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила своё выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«У меня очень много эмоций. Эдик всё время говорит, почему он так неправильно поступил, но мы начали с медали. А я-то не очень была хороша в этой гонке. Но мы, каждый, приложили свой максимум, чтобы стоять здесь и осознавать, что мы призёры Олимпиады», — сказала Резцова «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Кристина Резцова посвятила бронзу в смешанной эстафете своей дочери.