НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на ОИ-2022

Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на ОИ-2022
05.02.2022, 12:40 |

Российская биатлонистка Кристина Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на ОИ-2022
  • РИА Новости

Россиянка не справилась со стойкой и зашла на один штрафной круг. Она выступала на втором этапе. Биатлонистка передала эстафету седьмой с минутным отставанием.

Со стрельбой также не справилась норвежка Тириль Экхофф, которая трижды зашла на штрафной круг на втором этапе смешанной эстафеты.

В составе национальной команды в гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее Непряева со слезами на глазах прокомментировала своё серебро в скиатлоне на Олимпиаде.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ