Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на ОИ-2022

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Российская биатлонистка Кристина Резцова зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка не справилась со стойкой и зашла на один штрафной круг. Она выступала на втором этапе. Биатлонистка передала эстафету седьмой с минутным отставанием.

Со стрельбой также не справилась норвежка Тириль Экхофф, которая трижды зашла на штрафной круг на втором этапе смешанной эстафеты.

В составе национальной команды в гонке выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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