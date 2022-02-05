Бородавко заявил, что Непряева чётко распределила силы на дистанцию в скиатлоне

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результат своей подопечной Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

«Непряева очень чётко распределила силы на дистанцию. Вчера перед гонкой сказал ей, что классика будет самым сложным отрезком дистанции. Ей нужно было потерпеть», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

По его словам, спортсменке удалось быстро поменять лыжи, за счёт чего она и отыграла несколько секунд. Он отметил, что остальное уже было делом техники, которой в спринте Непряева владеет лучше соперниц.

«Отставания у других большие, есть переживание. Будем разговаривать со всеми. Гонок много. Надеемся, что все ещё будут в оптимальной форме», — добавил тренер.

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что гордится Непряевой.