Тарьей Бё: шведы рискуют уже тем, что они шведы

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Олимпийский чемпион Тарьей Бё ответил на высказывания шведских биатлонистов в адрес сборной Норвегии перед смешанной эстафетой на Олимпиаде в Пекине.

«Думаю, я в порядке. Шведы рискуют уже тем, что они шведы. Нас это устраивает», — цитирует Бё NRK.

Напомним, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил о желании обыграть на финише смешанной эстафеты норвежских спортсменов Тарьея и Йоханнеса Бё. Его коллега по сборной Ханна Эберг добавила, что не завидует норвежцам в связи с поздним прибытием на Олимпиаду в Пекин.

Смешанная эстафета по биатлону состоится 5 февраля. Начало — в 12:10 мск.

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