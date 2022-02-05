Тарьей Бё: шведы рискуют уже тем, что они шведы

«Думаю, я в порядке. Шведы рискуют уже тем, что они шведы. Нас это устраивает», — цитирует Бё NRK.
Напомним, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил о желании обыграть на финише смешанной эстафеты норвежских спортсменов Тарьея и Йоханнеса Бё. Его коллега по сборной Ханна Эберг добавила, что не завидует норвежцам в связи с поздним прибытием на Олимпиаду в Пекин.
Смешанная эстафета по биатлону состоится 5 февраля. Начало — в 12:10 мск.
Ранее глава пресс-службы СБР заявил, что на завтраке у Васнецовой появились йогурты и лосось.