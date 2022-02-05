Тренер женской сборной России: цель на игру с командой США — показать максимум

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико поделился ожиданиями от матча группового этапа с командой США на Олимпиаде в Пекине.

«Цель на игру с командой США — показать максимум, на что мы способны. Это лидер мирового хоккея, но мы тоже стремимся к качественной, хорошей игре», — цитирует Бобарико ТАСС.

Женская сборная России по хоккею одержала победу в стартовом матче над командой Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу россиянок.

В следующем туре российские хоккеистки сыграют с командой США. Матч пройдёт 5 февраля. Начало — в 16:10 мск.

Ранее Ковальчук заявил, что российские хоккеисты посмотрели много видео и имеют представление о команде Швейцарии.