Ковальчук: посмотрели много видео, имеем представление о команде Швейцарии

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Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча Россия — Швейцария на Олимпиаде в Пекине.

«Уже надо готовиться к матчу со сборной Швейцарии. Посмотрели много видео, имеем представление о команде», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Он добавил, что сборная ещё не тренировалась. Он также отметил, что контрольные матчи отменяются из-за коронавируса, поэтому хоккеисты в основном смотрят тренировки и игры в рамках подготовки к матчам.

Первый матч на групповом этапе олимпийского турнира мужская сборная России проведёт против команды Швейцарии 9 февраля. В группе подопечные Алексея Жамнова также сыграют с хоккеистами из Чехии и Дании.

Ранее Фёдоров заявил, что отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой не катастрофа.