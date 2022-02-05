Фёдоров: отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой не катастрофа

«Отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой не катастрофа и не проблема. Почему у ребят не было игровой практики? Мы в Новогорске провели три встречи. Это именно то, что было надо», — цитирует трене Sport24.
Он добавил, что сборная России должна была минимизировать риски инфицирования коронавирусом.
Напомним, что контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на ОИ-2022 также был отменён из-за вспышки коронавируса.
Первый матч на групповом этапе олимпийского турнира мужская сборная России проведёт против команды Швейцарии 9 февраля. В группе подопечные Алексея Жамнова также сыграют с Чехией и Данией.
Ранее Капризов надел игровой свитер Овечкина в Матче звёзд НХЛ.