Фёдоров: отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой не катастрофа

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Тренер сборной России по хоккею Сергей Фёдоров рассказал, повлияет ли отсутствие матчей перед Олимпиадой в Пекине на форму команды.

«Отсутствие товарищеских матчей перед Олимпиадой не катастрофа и не проблема. Почему у ребят не было игровой практики? Мы в Новогорске провели три встречи. Это именно то, что было надо», — цитирует трене Sport24.

Он добавил, что сборная России должна была минимизировать риски инфицирования коронавирусом.

Напомним, что контрольный матч сборной России по хоккею с командой Латвии на ОИ-2022 также был отменён из-за вспышки коронавируса.

Первый матч на групповом этапе олимпийского турнира мужская сборная России проведёт против команды Швейцарии 9 февраля. В группе подопечные Алексея Жамнова также сыграют с Чехией и Данией.

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