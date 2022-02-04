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Губерниев высказался о проблемах с социальной дистанцией на ОИ-2022 в Пекине

Губерниев высказался о проблемах с социальной дистанцией на ОИ-2022 в Пекине
04.02.2022, 21:25 |

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что у организаторов Олимпиады в Пекине не получается обеспечить социальную дистанцию.

Губерниев высказался о проблемах с социальной дистанцией на ОИ-2022 в Пекине
  • РИА Новости

«Транспортный косяк китайцев безусловен, очереди в автобусы огромные. Очень странно, когда от тебя шарахаются в гостинице, когда у тебя сомнительный тест. А потом создают столпотворение. Китайцам нужно подумать, как избежать такого в будущем», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее Губерниев высмеял организаторов ОИ в Пекине после церемонии открытия. Он выложил видео, на котором толпа стоит около автобусной остановки. При этом видно, что социальная дистанция не соблюдается.

Церемония открытия Олимпиады прошла 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

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