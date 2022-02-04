Губерниев высмеял организаторов ОИ в Пекине после церемонии открытия

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Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев продемонстрировал, как соблюдается социальная дистанция на Олимпиаде в Пекине после церемонии открытия Игр.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале Губерниева, толпа людей стоит около автобусной остановки. При этом видно, что социальная дистанция явно не соблюдается.

«Вот, друзья, организация китайская прекрасная! Смотрите, социальная дистанция, всё, как мы любим, для журналистов после открытия. Все здесь. Не пропустим «омикрон»!» — произнёс Губерниев.

Церемония открытия Олимпиады проходила 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что китайцы провели открытие Олимпийских игр на высоком уровне.