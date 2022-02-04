Тарпищев: сравнить церемонию открытия Игр в Пекине с сочинской нельзя

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился своими впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Я смотрел церемонию открытия с трибун. Сравнивать её с той, что была в Сочи, нельзя. Всё же у каждой из них свой колорит. Но китайцы — молодцы! Они сделали очень красочно, ничего лишнего и с приятной цветовой гаммой. Сложно сказать, запомнится ли эта церемония или тут же забудется — здесь всё индивидуально. Когда на открытии Игр заиграл Чайковский, то пробрала гордость: своё ведь играет. Множество раз испытывал это чувство, когда играл гимн России», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр проходила 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Сборная России вышла на парад атлетов под флагом Олимпийского комитета России. Знаменосцами выступили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

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