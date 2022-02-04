Лаптев объяснил, почему российские бобслеисты не принимали участия в открытии ОИ-2022

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Российский бобслеист Алексей Лаптев рассказал, почему его команда пропустила церемонию открытия зимней Олимпиады — 2022 в Пекине.

«Вся сборная России по бобслею не пошла на церемонию открытия Олимпиады, чтобы избежать заболевания коронавирусом. Я не сильно расстроился. Конечно, хотелось бы посетить церемонию открытия. Уверен, что это незабываемые эмоции, но в таких ковидных условиях лучше посмотреть в режиме онлайн. Открытие Олимпиады я не смотрел — у нас акклиматизация в самом разгаре. Сегодня провёл первую тренировку, после чего сразу же заснул. Сейчас стараюсь не думать ни о чём, кроме главного старта — у меня режим полной концентрации. Церемонию посмотрю в повторе после соревнований», — сказал Лаптев в интервью «Чемпионату».

Церемония открытия проходила 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Сборная России вышла на парад атлетов под флагом Олимпийского комитета России. Знаменосцами выступили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.

Ранее Чепиков заявил, что выбор Чайковского в качестве аккомпанемента на церемонии открытия вызывает гордость.