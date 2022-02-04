Чепиков: выбор Чайковского в качестве аккомпанемента на церемонии открытия вызывает гордость

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился своими впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Церемония открытия Игр мне понравилась: новые технологии, много детей участвовали, олимпийский огонь интересно зажёгся. Конечно, надо там присутствовать, чтобы ощутить всю энергетику. В каждой церемонии есть своя изюминка, потому тяжело сказать, какая лучше: та или иная. Но это всегда грандиозный спортивный праздник! Выбор Чайковского в качестве аккомпанемента вызывает гордость! Он известен по всему миру, его пять симфонических концертов — это грандиозная веха в мировой классической музыке. Я что-то не видел нашего президента во время трансляции, а на американской его показывали. Странно, что в США показывают Владимира Путина, а в России — нет», — цитирует Чепикова «Чемпионат».

Церемония открытия Олимпиады проходила 4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее Свищёв заявил, что китайцы провели открытие Олимпийских игр на высоком уровне.