Поздняков назвал безупречным выбор ОКР знаменосцев на церемонию открытия ОИ-2022

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выбор Ольги Фаткулиной и Вадима Шипачёва в качестве знаменосцев российской делегации на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

«У фигуристов не получалось — у них уже начинаются соревнования. Вместе с ФФККР мы решили, что по теме знаменосцев их кандидатуры рассматривать не будем. Да и олимпийских чемпионов среди них пока что практически нет, за исключением Никиты Кацалапова. Но еще раз повторю: они выступают уже с первого дня, это вносит определенные коррективы. Так же, как и в случае с рядом других спортсменов, которым стартовать на следующий день после церемонии. В первую очередь, мы постарались исходить из заслуг спортсменов, внимательно смотрели на тех, кто смог бы принять участие. Кто находился не в Чжанцзякоу, в 200 км от места проведения соревнований, и тех, у кого нет соревнований. Если применить все эти три фактора, то станет понятно: выбор непростой. Тем не менее он, на мой взгляд, безупречен», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ольга Фаткулина является серебряным призёром Олимпиады-2014 в Сочи по конькобежному спорту, а Вадим Шипачёв — олимпийский чемпион 2018 года по хоккею.

Ранее Тарасова призналась, что ей не понравилась форма россиян на церемонии открытия ОИ-2022.