Аверьянов высказался о жалобах Васнецовой на питание в карантинном отеле на ОИ в Пекине

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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о жалобах Валерии Васнецовой на качество питания в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине.

«Общался с Васнецовой утром. У неё, конечно, стресс. Приехала выступать, а попала на карантин. В чём-то её можно понять, психологически попала в непростую ситуацию. Но уверен, что Валерия с этим справится. Она молодая спортсмена, и думаю, что для неё это не последние ОИ. По поводу её условий мы узнали, что биатлонистку не всё устраивает и направили запрос в МОК. Это не жалоба, мы просто с Лерой и представителем международного комитета сегодня встретились и обсудили меню, которое должны изменить. Сегодня будет ужин и узнаем, успел ли оргкомитет внести коррективы. Мы не собираем жалобы со спортсменов. Но если у них есть пожелания, на месте работает штаб ОКР. Мы не всегда готовы выносить это в публичное пространство. Что касается ограничений, связанных с пандемией, намерения у всех самые лучшие. Однако необходимо время, чтобы понять, как всё получается на практике и насколько они правильные, адекватные», — сказал Аверьянов RT.

Из-за коронавируса Васнецова уже не сможет выступить на Олимпиаде, вместо нее в сборную вызвали Евгению Буртасову. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которую приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее в СБР заявили, что все спортсмены удовлетворены условиями в Олимпийской деревне.