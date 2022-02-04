В СБР заявили, что все спортсмены удовлетворены условиями в Олимпийской деревне

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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, как отечественные спортсмены реагируют на условия проживания в Олимпийской деревне в Пекине.

«Насколько я понимаю, все спортсмены удовлетворены условиями в Олимпийской деревне. Поскольку видел комментарии биатлонистов. Они писали, что это самые лучшие условия, которые когда-либо были. Из того, что видно по видео, тоже, кажется, всё нормально. Был на Играх в качестве журналиста пять раз, видел многое. Правда, жил в Медиадеревне. Вполне всё сопоставимо. Нет, они же у всех одинаковые. Те же комнаты, набор мебели, все в равных условиях», — сказал Аверьянов RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Ранее Уайлд высказался об ограничениях на ОИ-2022 в Пекине.