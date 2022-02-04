Лайшев: российским фигуристам нужно кататься так, чтобы вопросов не было

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Директор центра подготовки «Самбо-70» Ренат Лайшев критически высказался о судействе в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Во время проката короткой программы у спортивных пар на командных соревнованиях пятеро из девяти судей отдали россиянам первое место, однако судья из США поставила им низкую оценку, что не позволило Мишиной и Галлямову занять первое место.

«Следовало ожидать ангажированности в оценках российских фигуристов. Однако мы всегда готовы к борьбе. Подобное не в первый раз происходит с нашими спортсменами. Необходимо побеждать увереннее, тогда и вопросов не будет. Мне хочется пожелать нашим спортсменам отсутствия ошибок. Странности мы понимаем. Пятеро судей ставят на первое место, а одна судья вот так занижает. На соревнованиях видно, какой судья заряжен, а какой — нет. Спортсменам нужно кататься так, чтобы и вопросов не было. Чтобы выступление было однозначно лучше, чем у других», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Короткую программу у пар в командных соревнованиях выиграли китайцы Вензинг Суй и Конг Хан. Они установили мировой рекорд по баллам в короткой программе — 82,83 балла. Российская пара заняла второе место, получив от судей 82,64 балла.

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте — США (28).

Ранее Кацалапов поблагодарил за поддержку после первого дня командного турнира на ОИ-2022.