Авербух: главным героем командного турнира назвал бы Кондратюка

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух оценил выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Главным героем командного турнира назвал бы Марка Кондратюка. Было очень важно не отстать серьёзно от американцев в мужском турнире. Марк сразу зацепился за Ченом и Уно и блестяще справился», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что фигурист не дрогнул в короткой программе, и отметил, что отрыв баллов также важен в произвольной программе.

Напомним, что Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

Ранее Милонов прокомментировал столкновение Синициной с американским фигуристом.