Милонов прокомментировал столкновение Синициной с американским фигуристом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на столкновение между россиянкой Викторией Синициной и американцем Захари Донохью во время разминки на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Нужно учитывать, что такие вещи бывают, но это не всегда преднамеренные действия. В данной ситуации это просто крайне невежливо», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во время разминки американец Захари Донохью задел Викторию Синицину, а Никита Кацалапов резко ему ответил.

Российский дуэт занял второе место в ритм-танце на командном турнире, получив от судей 85,05 балла. Лидеры первого дня — американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла). На третьей позиции — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).

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